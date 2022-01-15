أول تعليق من وزير التعليم على عقد امتحانات «أولى وتانية ثانوي» ورقيا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل تسير بشكل طبيعي، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات داخل اللجان، موضحًا أن جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية معقمة تمامًا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

امتحانات الترم للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة للوطن، على الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلًا: «القضية الأساسية هي الأسئلة الجديدة، وليس طريقة الامتحان، وأن الامتحان في سنوات النقل يكون على مستوى المدرسة وليس امتحانًا قوميا بأسئلة موحدة»، موضحًا أن امتحان منتصف العام الدراسي 2021-2022 ستعقد ورقيا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية أبنائنا الطلاب.

وزير التعليم: سندرب الطلاب على التابلت في الترم الثاني

وأوضح «شوقي»، أنه عقب انتهاء الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تدريبهم على التابلت وكيفية التعامل معه وحل الأسئلة إلكترونيًا وتحديدا في الترم الثاني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تغيير نمط الامتحانات، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، كما كان يحدث في الماضي، منوهًا بأن كورونا لن ولم تكون عائقا لعقد الامتحانات في لجان مراقبة بالمدارس.

إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ 5 فبراير

وأشار وزير التعليم، إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التعليم متصلة بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، وأيضا للاطمئنان على سلامة جميع الطلاب، أثناء عقد الامتحانات.

وطالب جموع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل الامتحانات وعدم نزعها، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في 5 فبراير المقبل.