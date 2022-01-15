وزير التعليم يكشف موقف امتحانات الثانوية العامة بعد تعميم الأسئلة الورقية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد إلغاء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وعقدها ورقيا في المدارس بلجان مؤمنة بنظام الكتاب المفتوح في موعدها المقرر يوم 22 يناير الجاري، طبقا للجداول المعتمدة والمعلنة.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 مطلع الترم الثاني

وقال وزير التعليم، في فيديو بثه فجر اليوم، عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي، ليس لها علاقه بما أعلن، قائلاً: «الثانوية العامة لها ظروفها الخاصة وأهميتها».

وأكد وزير التعليم، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة مطلع الفصل الدراسي الثاني، ولا داعي لاستنتاج ما أعلن عن الصفين الأول والثاني الثانوي بالثانوية العامة.

عقد امتحانات المواد غير مضافة للمجموع اليوم في موعدها

وقال الوزير، إنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، ستعقد اليوم السبت بالمدارس، في موعدها طبقا للجدول المعتمد.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ذلك في إطار تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، للمدارس الرسمية والخاصة عربي ولغات ومواد الهوية لطلاب المدارس الدولية، ومن أجل تحقيق الهدف الرئيسي من تقييم الطلاب، وهو الوقوف على مستوى فهم الطالب التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة، والتي تستهدف مخرجات التعلم العليا.