العثور على جثة شخص مقتول في ظروف غامضة بأسيوط

عثر الأهالي على جثة شخص مقتول وملقى بجثته بمنطقة كوبري المطار، الواقعة بين قريتي عرب الأطاولة وعرب مطير بدائرة مركز الفتح في محافظة أسيوط، ويكثف فريق مباحث المركز جهوده لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة شخص مقتول بمنطقة كوبري المطار الواقعة بين قريتي عرب الأطاولة وعرب مطير.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وتبين أن الجثة لشخص يدعى حمدي توفيق ابراهيم مسعد، 41 سنة، مقيم بقرية العصارة بدائرة المركز، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

ويكثف فريق مباحث المركز من جهوده لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها والسلاح المستخدم، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث قتل غامضة في أسيوط

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث القتل الغامضة التي كشفت غموضها مباحث أمن أسيوط، من بينها عثور الأهالي على جثة طالب به آثار شنق حول رقبته وملقاة خلف أحد المنازل، بشارع مدرسة الثانوية التجارية بالقوصية.

وكشفت التحريات أن أصدقاء المجني عليه هم من ارتكبوا الواقعة عنما خرج معهم لتعلم قيادة السيارات، فاعتدوا عليه بالضرب والخنق بواسطة حزام كان يرتديه الضحية وقاموا بشنقه، وذلك بغرض سرقة هاتف آيفون كان بحوزته.