العثور على جثة شاب في حلوان.. والتحريات: «جرعة مخدرات زائدة»

تُكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب في منطقة حلوان، بعدما اكتشف الأهالي وجود الجثة في مسكنه، فيما كشفت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث عن أن الوفاة نتجت بسبب جرعة زائدة من المواد المخدرة تعاطاها المتوفى.

تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ العثور على الجثة

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب يدعى «ميدو ح. ج.»، 25 سنة، وبالفحص تبين ارتداء المتوفى كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وكذلك تم العثور على كافة متعلقاته الشخصية داخل ملابسه، وخلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم العثور من خلال المعاينة على آثار تعاطي مواد مخدرة، وكشفت التحريات المبدئية أن الشاب المتوفى مدمن للمخدرات، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي: عجوز منشأة ناصر المجهولة «قُتلت شنقا»

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز مقتل مُسنة مجهولة الهوية، شنقا وإلقاء جثتها في منطقة مهجورة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وكشف هوية المجني عليها للوصول للجناة وتقديمهم للنيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسنة في منطقة مهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسنة مجهولة الهوية، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمّي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

الطب الشرعي: شبهة جنائية في الواقعة

وكشف تقرير الطب الشرعي، بأن سبب وفاة المجني عليها «جنائي»، حيث أكد التشريح على أن المسنة توفيت مقتولة شنقا، وتم إخطار النيابة العامة والتي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وكشف هوية المجني عليه وضبط الجناة.