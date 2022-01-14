العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله بمدينة الشروق

تحقيقات موسعة بدأتها مباحث القاهرة، لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق في ظروف غامضة بمدينة الشروق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وما إن كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالهم حول الواقعة، وما إن كانوا سيتهمون أحدا أم لا.

بلاغ بالعثور على جثة شاب بالشروق

وتلقت الأجهزة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله في مدينة الشروق، وبالانتقال جرى العثور على جثة «السيد. م. م. ع» 28 هاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وعدم وجود إصابات ظاهرية أو نزيف داخلي، كما تبين وجود آثار للخنق حول الرقبة.

شاب ينهي حياته شنقا في الزيتون

وفي سياق آخر، أنهى شاب حياته شنقا داخل منزله في الزيتون، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطبي الشرعي، إنه جرى فحص الجثة لبيان ما بها من إصابات، وكذلك ما تحمله ملابس الجثة من متعلقات لتحريزها وإرسالها إلى النيابة العامة.

وأضاف المصدر أنه جرى العثور على رسالة مكتوبة في ورقة داخل ملابس الشاب، ويرجح أنها مكتوبة لأسرته، خاصة أنه يطلب فيها أن يسامحوه على شنق نفسه.