العثور على جثة عجوز في منزلها بالمنوفية: الرائحة كشفت الوفاة

شهدت مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، العثور على جثة سيدة تسكن بمفردها منذ عدة أيام، بعد شكاوى الأهالي من وجود رائحة كريهة في شقة المتوفية، حيث جرى انتقال ضباط قسم الشرطة إلى مكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أنّ الجثة لسيدة عجوز تدعى «منيرة» تسكن بمفردها في شقة بدائرة مدينة سرس الليان، وأن الرائحة هي التي كشفت عن وفاتها، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لمعرفة هل توجد شبهه جنائية حول الوفاة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، بالعثور على جثمان عجوز بدائرة القسم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال الجيران والأهالي، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.