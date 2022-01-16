الخشت: تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات الجامعية بأحدث النظم الدولية

ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جدول الأعمال ومتابعة التكليفات التي وجّه بها في مشروع تطوير المستشفيات، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات الجامعية، وتوافر الأدوية بمختلف أنواعها، وأدوات التعقيم والتطهير والماسكات، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها لمتابعة المرضى.

حضر الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد الخشت، الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرو المستشفيات، ورؤساء الأقسام وأمين عام الجامعة.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، أبرزها الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة لمشروعات تطوير مستشفيات قصر العيني، والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تولي إدارة الجامعة اهتماما كبيرا بها، في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر.

عميد طب قصر العيني: نستعد لمواجهة أي زيادات محتملة لإصابات كورونا

واستعرضت الدكتورة هالة صلاح، آخر المستجدات بالمستشفيات الجامعية واستعدادها لمواجهة أي زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية.

وأكد الدكتور حسام صلاح، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة، بينما استعرض الدكتور عمرو الحديدي، بعض الإجراءات الجديدة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمات بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، كما تحدّث عدد من رؤساء الأقسام، مؤكدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا، واستعراض ما تم من تطوير في أقسامهم النوعية.

رفع أداء المستشفيات الجامعية

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة مواصلة رفع أداء المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أحسن مستوى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية في المنظومة الطبية والإدارية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي، وجاهزيتها لخدمة المرضى، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية التي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنّ مشروع تطوير المستشفيات الجامعية يتم تنفيذه وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، كما يُعد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الجامعة وتحرص على السير فيها بخطى سريعة، باعتباره مشروع قومي يخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية تشمل مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبوالريش المنيرة والياباني، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، ومستشفي ثابت ثابت.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أنّ الجامعة تسخر إمكانيات مستشفياتها وتضع خبرة كبار أساتذتها لتطوير المنظومة الصحية بالكامل.