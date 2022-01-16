الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار.. ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم مستمر في التقلبات، بين انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح، المتوقع أن تنشط على مناطق عدة، كما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم 16 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، بينما تصل الصغرى إلى 9 خلال ساعات الليل.

طقس بارد على مناطق الجمهورية

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الطقس يكون باردا على مناطق الجمهورية كافة خلال ساعات النهار رغم سطوع أشعة الشمس، شديد البرودة خلال ساعات الليل على جميع مناطق الجمهورية، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وبعض مناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة خلال ساعات الليل تنخفض بنحو 5 مئوية.

رياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة

وتابعت غانم، أنّ الرياح النشطة تتسبب في الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، فضلا عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وبعض من مناطق الشمال والوجه البحري، خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا وبعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

كميات الأمطار اليوم أكثر من الأمس

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن كميات الأمطار المقرر أن نشهدها اليوم أكثر بكثير من الكميات التي شهدناها بالأمس، موضحة أن الأمطار ستمتد لبعض مناطق من شمال الصعيد ولكنها ستكون أمطار خفيفة، ومن المتوقع اليوم أيضا استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، ويؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، وارتفاع الموج ليتجاوز 3 متر على البحر المتوسط.

استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار

ونصحت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل، ومتابعة النشرات الجوية بشكل جيد للغاية، والقيادة بهدوء خلال فترات سقوط الأمطار، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء.