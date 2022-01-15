الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا.. موجة صقيع والحرارة تصل إلى 4 درجات

موجة من الصقيع وانخفاض درجات الحرارة، تشهدها حالة الطقس غدا بأنحاء البلاد كافة، كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك تعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع الأنحاء، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إذ تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل.

حالة الطقس غدًا

وأعلنت الأرصاد توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا المتوقعة على الأنحاء كافة، خلال البيان الصادر عنها منذ قليل، إذ يتوقع أن يسود مناطق الصعيد، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، والوجه البحري، طقس بارد خلال فترات النهار، فيما تخف حدة الطقس ليكون معتدل على سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، على أن يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل على ربوع البلاد كافة، والتي تصل إلى حد الصقيع على كل من شمال الصعيد، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار

كما يتوقع خبراء الطقس تساقط أمطار متفاوتة الشدة غدًا على غالبية الأنحاء، تتراوح مابين خفيفة إلى متوسطة، فتتعرض بعض مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، لأمطار متوسطة، أما مناطق الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إلى أمطار خفيفة تصل لمتوسطة، فيما يشهد شمال الصعيد تساقط لبعض الأمطار الخفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، غدًا، وفقا لما أعلنته «الأرصاد» على النحو التالي:

القاهرة 16 09

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 06

دمنهور 16 09

بلطيم 17 10

مطروح 15 09

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 17 11

دمياط 17 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 17 12

طابا 15 11

كاترين 08 00

الطور 19 12

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 19 13

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 06

بني سويف 16 06

المنيا 16 06

أسيوط 16 05

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

إدفو 17 08

أبو سمبل 17 09

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12