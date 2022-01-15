الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح نهارًا وصقيع ليلًا

أمطار متفاوتة الشدة، رياح نشطة، وشبورة مائية، أبرز توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الطقس أن يشهد طقس الأحد، برودة أثناء فترات النهار على كل من جنوب البلاد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء، كما تشير التوقعات إلى أن الطقس ليلًا يكون شديد البرودة على جميع أنحاء البلاد، يصل حد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة ورياح

وأشارت الأرصاد إلى تساقط أمطار متوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة، وشمال الوجه البحري، غدا الأحد، بينما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب الوجه البحري، وسيناء، قد تمتد للقاهرة الكبرى، فيما يتعرض شمال الصعيد لأمطار خفيفة، مع وجود توقعات بنشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية، على فترات.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

يتخلل طقس الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأجزاء من السواحل الشمالية، مدن القناة، سيناء، والوجه البحري، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة.

شبورة ورياح

ونوهت الهيئة بضرورة توخي الحذر أثناء انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على السواحل الغربية، الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 17 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.