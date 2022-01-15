«الأرصاد» تحذر من أمطار متوسطة وطقس بارد غدا: ارتدوا ملابس ثقيلة

قال الدكتور محمود شاهين نائب رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيناء، غدًا الأحد، على أن تنتقل ظهر الغد لمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مناشدًا ارتداء ملابس شتوية ثقيلة عند الخروج للعمل وخروج طلاب المدارس والجامعات للامتحانات في الصباح الباكر.

التعرض للهواء بشكل تدريجي قبل الخروج

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه يجب التعرض للهواء بشكل تدريجي قبل الخروج من المنزل، إذ إن البلاد تتعرض هذه الأيام لتقلبات جوية ما بين انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة على مدار اليوم، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وأن الطقس سيكون شديد البرودة خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة ليلًا.

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية

وأشار نائب رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد خلال ساعات النهار بين 16-17 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 9-10 درجات مئوية على جنوب الصعيد، وتصل درجة الحرارة من 19-20 درجة نهارًا، ومن 11-12 درجة مئوية، موضحًا أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.