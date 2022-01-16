10 قرارات بشأن تقديم الخدمة الطبية للعاملين بجامعة الإسكندرية
كتب:
مروة مرسي
01:33 م | الأحد 16 يناير 2022
رئيس جامعة الإسكندرية
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، 10 قرارات عاجلة للعمل على تقديم مختلف أنواع الخدمات الطبية والعلاجية العاملين بالجامعة ممن تشملهم مظلة التأمين الصحي، في محاولة للتيسير عليهم في تلقي تلك الخدمات، وبعد التواصل مع رئيس فرع شمال غرب الدلتا لهيئة التأمين الصحي، تم اتخاذ الإجراءات التالية في هذا الشأن.
القرارات العلاجية الجديدة للعاملين بجامعة الإسكندرية
- العمل على استمرار منظومة العمل بالعيادات الخارجية بالعيادة الشاملة بسوتر وتكون هي جهة الإحالة للمنتسبين لـ جامعة الإسكندرية من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى.
- الاتفاق مع مدير فرع شمال غرب الدلتا علي إثبات جهة الإحالة (العيادة الشاملة - سوتر) في دفتر التأمين الصحي عند قيام أي من المنتفعين بالتجديد.
- تفويض وتكليف عدد من الاستشاريين والأخصائيين والممارس العام من هيئة التأمين الصحي والعيادات الشاملة في مختلف التخصصات الطبية لتأدية الخدمة.
- البدء في توفير دفاتر صرف الوصفات الطبية بعد إجراء الكشف أو في حالة التردد واستمارات التحويل إلى مستشفى سموحة ومستشفى المواساة إذا اقتضى الأمر حجز المريض.
- استمرار عمل الأشعة والتحاليل وخدمات العلاج الطبيعي المتاحة داخل العيادة الشاملة إذا احتاج المريض لذلك، طبقا للكشف وفقا للعقد المبرم بين هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية في هذا الشأن.
- بدء تنفيذ مقترح بتجهيز صيدلية داخل حرم العيادة الشاملة لصرف الأدوية للمنتفعين بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.
- التأكيد على أن جهة الإحالة حاليا في حالة الحاجة للحجز بعد إجراء الكشف الاولي هي مستشفيات سموحة والمواساة وطلبة الجامعة بعد افتتاحها جزئيا.
- تكليف مديري المستشفيات الجامعية مقدمة الخدمة بتذليل أي عقبات خاصة باستمارات التحويل أو أي إجراءات إدارية أخرى لازمة لمنتفعي التأمين الصحي من المنتسبين للجامعة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وإعداد مكتب ومندوب داخل كل مستشفى لهذا الغرض.
- استقبال من يحتاج من منتسبي الجامعة للخدمات الطبية بدفتر التأمين الصحي ويتم الاكتفاء ببطاقة تحقيق الشخصية في حالة عدم اصطحاب الدفتر خاصة في الحالات الطارئة مع التعهد بإحضار الدفتر في أقرب وقت ممكن.
- بناءً على التقارير الدورية الواردة من وحدة مكافحة العدوي ومتابعة أعداد حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري العمل عليها بمستشفى طلبة الجامعة وفقا لتقارير الإدارة الهندسية، تم وضع خطة لإعادة العمل بصورة جزئية ومتدرجة داخل المستشفى في بعض الأدوار لتؤدي دورها مع باقِ المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات المستحقين لها.