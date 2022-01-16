10 قرارات بشأن تقديم الخدمة الطبية للعاملين بجامعة الإسكندرية 

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، 10 قرارات عاجلة للعمل على تقديم مختلف أنواع الخدمات الطبية والعلاجية العاملين بالجامعة ممن تشملهم مظلة التأمين الصحي، في محاولة للتيسير عليهم في تلقي تلك الخدمات، وبعد التواصل مع رئيس فرع شمال غرب الدلتا لهيئة التأمين الصحي، تم اتخاذ الإجراءات التالية في هذا الشأن.

القرارات العلاجية الجديدة للعاملين بجامعة الإسكندرية