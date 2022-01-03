جامعة الإسكندرية: لقاح كورونا شرط دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية، اليوم، عن منع دخول أى طالب امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولن يُسمح بدخول الطلاب غير الملحقين أو من لا يمتلكون عذرا طبيا أو فحص PCR حديث قبل دخول الإمتحانات.

ضوابط إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الإسكندرية

وأكدت إدارات كليات جامعة الإسكندرية، أعلنت في بيان نُشر علي جميع صفحات الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لابد من سرعة حصول الطلاب على الجرعة ضد فيروس كورونا لمن لم يحصل عليها حتى الآن، علما بأن الجرعة الأولي ستتوقف الجامعة عن منحها للطلاب عند بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وستكون الجرعة الثانية فقط هي المتاحة بكلية الحقوق يومياً لكل من تلقي الجرعة الأولي وستم رجوع التطعيمات إلى وزارة الصحة.

أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب جامعة الإسكندرية

ونشرت كليات جامعة الإسكندرية بيانات مراكز لتلقي لقاح كورونا الجرعة الأولي داخل كلية الحقوق بالمجمع النظري بمنطقة الازاريطة وسط المحافظة حيث يسمح لجميع الطلاب من كافة الكليات الحصول على اللقاح داخل المركز قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية تلقت لقاحات الجرعة التنشيطية الثالثة وسوف تبدأ بتطعيم القطاع الطبى بالجامعة، يليها تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين، موضحاً أن التطعيمات المتاحة من وزارة الصحة هى فايزر ومودرنا.

مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندرية

وأضاف «قنصوة» في تصريح لـ«الوطن»، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الكليات، لافتاً إلي قيام الكليات بإنهاء كافة الاستعدادت الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الأول، وسوف تعلن جداول الإمتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة.