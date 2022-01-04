جامعة الإسكندرية الـ617 عالميا في تصنيف الأداء الأكاديمي «URAP 2022»

صرح دكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بأن نتيجة تصنيف الجامعات وفقاً للأداء الأكاديميURAP لعام 2022 قد أعلنت، وصُنفت جامعة الإسكندرية في المرتبة 617 على مستوى جامعات العالم، والرابع محلياً، من 32 جامعة مصرية.

التصنيف يركز على الجودة والأداء الأكاديمي

وأشار قنصوة إلى أنَّ موقع التصنيف على الإنترنت أوضح أن نظام التصنيف URAP يركز على الجودة والأداء الأكاديمي للجامعات، وتعتمد الدرجة الإجمالية لكل جامعة على أدائها عبر العديد من المؤشرات، موضحا أن مؤسسة URAP قامت بجمع بيانات 3000 جامعة (HEI)، وتسجيل أفضل 2500 منها، ما يعني أن تصنيف URAP حلل ما يقرب من 12% من جميع مؤسسات التعليم العالي في العالم، وبالتالي فهو أحد أكثر أنظمة تصنيف الجامعات شمولاً في العالم.

وقال إن نظام تصنيف URAP يهدف إلى مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي، ويركز التصنيف على المقالات المنشورة في المجلات المدرجة في الربع الأول والثاني والثالث من حيث عامل تأثير Journal Impact Factor ضمن مجالات موضوعاتها.

توزيع الدرجات الإجمالية

يذكر أن مؤسسة التصنيف تجمع البيانات من Web of Science وInCites لأعلى 3000 جامعة لها نشر عالمي ثم يتم منها تصنيف 2500 بعد معالجة البيانات.

وتوزع الدرجات الإجمالية وفقاً للمؤشرات التالية: «الأبحاث 21%، إجمالي المستند 10%، الاستشهادات 21%، إجمالي تأثير الأبحاث 18%، إجمالي تأثير الاستشهادات 15%، التعاون الدولي 15%».