جامعة الإسكندرية توافق على 5 مشروعات بحثية.. منها «الزراعة المستدامة»

أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الموافقة على عدد من المشروعات البحثية، وذلك بعد استقبال عدد من المشروعات ومراجعتها وتقييمها والموافقة على 5 منها.

قضايا مجتمعة مهمة

وأضاف «عبد العظيم»، في تصريح صحفي على هامش انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروعات البحثية التي حطيت بالموافقة متنوعة من كليات جامعة الإسكندرية، وتحديا من كليتي العلوم والهندسة، والكثير منها يتناول القضايا المجتمعية وخدمة المجتمع والبحث العلمي في الآونة الأخيرة.

مشروعات بحثية وافقت عليها جامعة الإسكندرية

وتمثلت المشروعات البحثية التي تم الموافقة عليها بكليات جامعة الإسكندرية، ما يلي:

1- مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزي عبد الوهاب الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان «الزراعة المستدامة وإعادة استخدام المياه في مصر: طرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وصحة التربة».

2- مشروع البحث المقدم من الدكتور طارق عبد الحميد فرغلي، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بعنوان «مركز جامعة الإسكندرية للتميز للإدارة الذكية للحوكمة العمرانية».

3- مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين نبيل الكاتب، الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة بعنوان «نظام مراقبة البيانات لحظيا لعمليات تصنيع الغزل والنسيج».

4- مشروع البحث المقدم من الدكتور أسامه محمد عوض، الأستاذ المتفرغ بقسم صحة البيئة بالمعهد العالي للصحة العامة بعنوان «تطوير وحدة تحليل الملوثات البيئية»

5- مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد أحمد عبد المحسن، الأستاذ بقسم الكيمياء الطبية التطبيقية بمعهد البحوث الطبية، بعنوان «تقييم دور الاكسوسومات في السلوك الورمي لسرطان الثدي ثلاثي السلبية :عدم الاستجابة للعلاج الكيميائي، إنشاء مركز سابق على انتشار الورم وانتشار الورم».