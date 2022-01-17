كورونا في مصر.. ارتفاع أعداد الإصابات وتحذيرات لغير الملقحين

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت التقارير إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر بسبب متحور أوميكرون، وقالت الوزارة متحور أوميكرون يختلف عن غيره من المتحورات، وتتمثل الاختلافات في أنه ينتقل أسرع بين الأشخاص، كما أنه يؤدي الى أعراض إصابة شديدة عند غير المطعمين.

السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها أن اللقاح فعال في الوقاية من الأعراض الشديدة عند الإصابة، مؤكدة أهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس وعدم الازدحام لحمايتك وحماية من حولك.

وأكدت التقارير أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، داعية المواطنين مجددا لأهمية الحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

غير الحاصلين على لقاح كورونا أكثر عرضة لدخول المستشفيات

وأشارت الوزارة مرة أخرى في تقريرها إلى الأعراض الجانبية للقاح كورونا التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة احمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع وإحساس بالتعب والإرهاق والرغبة في النوم كثيرا وتنميل في عضلة الكتف، مشيرة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، وتزول في غضون يومين لا أكثر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إحصائية لأحد أكبر المستشفيات الأمريكية عن الأشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا، كشفت عن أنهم 75% من الحالات التي تحتاج إلى علاج داخل المستشفيات، و87% من الحالات التي تحتاج إلى دخول العناية المركزة، و91% من الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي.