التموين والأوقاف تطلقان «صك الإطعام طوال العام» للأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول جديد من نوعه، وهو «صك الإطعام طوال العام»، الذي يستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100 ألف أسرة شهريا مجانا للأسر الأولى بالرعاية، كما وقّع وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول مشترك مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوفير صكوك الأضاحي 2022، المقرر توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

طرح صك الإطعام للمرة الأولى في تاريخ «التموين»

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، لتوقيع بروتوكول صك الإطعام وصكوك الأضاحي 2021، إنّ البروتوكول يهدف إلى توفير الأضاحي للأسر الأكثر احتياجا من خلال عدد من البروتوكولات، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والتكافل الحقيقي، فضلا عن طرح صك الأضاحي، وطرح صك الإطعام للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

قيمة الصك 300 جنيه.. والواحد يكفي 3 أسر

وكشف المصيلحي، عن أنّ الوزارة ستبدأ العمل ببروتوكول صكوك الإطعام بداية من أول فبراير المقبل، وبداية الأشهر الحرم، لتوزيع 100 طن لحوم، على أن تكون قيمة الصك الذي تتولى توزيعه وزارة التضامن الاجتماعي، 300 جنيه تكفي 3 أسر، لافتا إلى أنّ الوزارة ستوقع أيضا بروتوكول 500 طن من اللحوم الحيّة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنّ صكوك الأضاحي عمل وطني وإنساني بامتياز، بهدف إدخال السرور على الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أنّ العام الماضي 2021، شهد تجميع 140 مليون جنيه من صكوك الأضاحي بكمية 1500 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية، حيث تميّزت اللحوم بجودتها العالية، باعتبار الحماية الاجتماعية جزء من الأمن القومي لمصر، وشارك في المبادرة أكثر من وزارة، مثل «التموين، التضامن، والأوقاف»، فضلا عن مبادرة حياة كريمة.

«صك الإطعام» جاء بعد نجاح «صكوك الأضاحي»

وكشف جمعة، عن أنّ نجاح مبادرة صك الأضاحي، دفع الوزارة إلى التفكير في إطلاق صك الإطعام طوال العام، موضحا أنّ الوزارة ستوزّع 100 طن لحوم كل شهر على 100 ألف أسرة مجانا للأسر الأولى بالرعاية.

وعن سعر صك الإطعام، أعلن وزير الأوقاف أنّ قيمته تصل إلى 300 جنيه ويكفي 3 أسر، مشيرا إلى أنّه يمكن اعتباره من أموال الصدقات أو الزكاة، التي يأتي أصلها للفقراء والمساكين، وقد يكون من باب كفارة اليمين.

طباعة 300 ألف صك كمرحلة أولى

ولفت جمعة، إلى موافقة وزارة التضامن على طباعة 300 ألف صك كمرحلة أولى، ومن المقرر طباعتها في هيئة الوثائق المؤمنة منعا لتزويرها، باعتباره مشروع وطني بامتياز، قائلا: «نأمل أن نصل لضعف هذا العدد».

وأضاف وزير الأوقاف، أنّ العام 2022 شهد زيادة في سعر كيلو اللحمة داخل المجمعات الاستهلاكية بنسبة 10%، حيث وصل سعره حاليا إلى 95 جنيها بدلا من 85 جنيها للعام الماضي، مشيرا إلى أنّ صك اللحوم السوداني سيكون بـ2200 جنيه، في حين أنّ صك اللحوم البلدي سيكون سعره 3200 جنيه.