وزير التموين: نسعى لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا من أجل تعويضهم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس حاليًا رفع الدعم تدريجيا عن رغيف الخبز، فضلًا عن تحديد الفئات الأكثر احتياجًا من أجل تعويضهم، موضحًا أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا سواء من خلال وزارة التضامن الاجتماعي «تكافل وكرامة»، كما أن دعم السلع نقدي مشروط، والمواطن لديه حتى 50 جنيها لـ4 أفراد و25 جنيها فيما بعد، مؤكدًا أن الدعم النقدي المشروط يُعد أكثر كفاءة من الدعم العيني.

ما زال رغيف الخبز حتى الآن دعما عينيا

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن رغيف الخبز ما زال حتى الآن دعما عينيا، مؤكدًا أن الدولة تدعم القمح والدقيق من أجل أن يصل رغيف الخبز للمواطنين، كما أن الدعم العيني يعاني من بعض الفاقد، وللأسف الشديد أصبح المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العيني، كما أن دعم الرغيف 65 قرشا لأن سعر القمح ارتفع سعره من 250 دولار إلى 361 دولار، فسعر القمح المحلي زاد بـ 100 جنيه في الأردب و660 جنيه في الطن.

هذه الزيادات لم تنعكس على قيمة الرغيف الذي يصل للمواطن

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل هذه الزيادات لم تنعكس على قيمة رغيف الخبز الذي يصل للمواطن في بطاقات التموين، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ليست من أجل تقليل الدعم ولكن رفع كفاءته، كما أن الوزارة لا ترغب في التأثير بالسلب على الفئات المحتاجة، ولم يتخذ قرار حتى الأن في الخبز ولكن الدراسات موجودة وسيتم اتخاذ قرار، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بحوار مع البرلمان والجهات ذات صلة، والهدف هو إدارة أموال المواطنين وأن يصل الحق لأصحابه.