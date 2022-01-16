تفاصيل تسليم 2328 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة: «شقق ومباني خدمية»

كشف المهندس محمود مراد معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تفاصيل العمل على تسليم 2328 وحدة سكنية في الفترة الحالية في منطقة الـ800 فدان، وقال إنَّ هذه المنطقة شهدت تنفيذ ما يقرب من 42 ألف وحدة سكنية: «نسلم بقايا المشروع، بواقع مشروعين في قطاع ب، ومشروعين في قطاع ج، ومشروعين في قطاع د».

العقارات تتكون من دور أرضي و5 أدوار

وقال مراد، خلال لقائه مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ العقارات تتكون من دورٍ أرضي و5 أدوار، وكل الوحدات كاملة التشطيب والترفيق والخدمات، موضحًا أن لديهم نموذجان الأول 75 مترًا وهو غرفتان وصالة، والثاني 90 مترًا.

المنطقة شهدت تنفيذ مبانٍ خدمية

وتابع معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بأنَّ المنطقة شهدت تنفيذ مباني خدمية بتكلفة تجاوزت الـ500 مليون جنيه، مؤكدًا وجود 8 مدارس و4 وحدات صحية و4 ملاعب، وأسواق تجارية والمواصلات، وخدمة مواصلات مصر.

وأكد مراد، أنَّ نسبة بناء الوحدات السكنية لا تتعدى 25% من المشروع، وبالتالي فإن باقي الأرض عبارة عن مسطحات خضراء وساحات انتظار وخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أنه تمّ تسليم وحدات لما يزيد على 29 ألف مواطن حتى الآن.

وأوضح أن مدينة أكتوبر الجديدة تشهد تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية، تمّ الانتهاء من 50 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ 35 ألف وحدة، إذ تبلغ تكلفة هذه الوحدات 13 مليار جنيه، كما جرى تشغيل محطة رفع الصرف الصحي، إضافة إلى خزان لتغذية المنطقة الصناعية بتكلفة تخطت حاجز الـ7 مليارات جنيه.