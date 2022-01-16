4 اختلافات بين أوميكرون ومتحورات كورونا.. والصحة: «كل دور برد اشتباه»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أنّ الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، أكثر عرضة للمضاعفات الناتجة عن الإصابة بمتحور أوميكرون حاليا، وفقا لما تمّ رصده على معظم إصابات أوميكرون في العديد من الدول، والتي كان معظمها لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح.

أوجه الاختلاف بين أوميكرون والمتحورات الأخرى

وعدّدت وزارة الصحة، في بيان عنها، الأعراض الناتجة عن الإصابة بمتحور أوميكرون، والتي تكون شديدة على الأشخاص الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح كورونا، موضحة أنّ المتحور الذي طرأ على فيروس كورونا مؤخرا، لديه العديد من الاختلافات مقارنة بالمتحورات الأخرى، وهي كما يلي:

- ينتقل بسرعة بين الأشخاص.

- يؤدي إلى أعراض شديدة عند الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح.

- اللقاح فعال في الوقاية من الأعراض الشديدة عند الإصابة بعدوى كورونا.

- أعراض متحور أوميكرون تتشابه مع أعراض نزلات البرد.

فاعلية اللقاح ضد كورونا ومتحوراته

وأكدت وزارة الصحة، أنّ اللقاحات ذات فاعلية ضد فيروس كورونا ومتحوراته التي طرأت عليه خلال الفترة الماضية، موضحة أنّ جميع اللقاحات تقي من مضاعفات كورونا التي قد تظهر عند العدوى بالإصابة، فضلا عن عدم حاجة الأشخاص الملحقين للدخول إلى المستشفيات لأن الأعراض ليست خطيرة، مشددة على أهمية الحصول على اللقاح لتفادي أي آثار جانبية قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

العزل المنزلي للمصابين بنزلات البرد

وناشدت وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين الذين يصابون بنزلات برد في الأيام الحالية، باعتبار إصابتهم «اشتباه بفيروس كورونا»، كما طالبتهم بالخضوع للعزل المنزلي وعدم مخالطة باقي أفراد الأسرة في هذا التوقيت، والذهاب لأقرب مستشفى عند الشعور بأي مشكلات تنفسية للحصول على الأدوية المناسبة وفقا لتشخيص الطبيب المختص، والالتزام التام بالأدوية التي وضعها الطبيب.