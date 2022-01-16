ربة منزل تنهي حياتها بـ«حبة غلة» حزنا على وفاة طفلتها بالحوامدية

تخلصت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، من حياتها، صباح اليوم، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة لوفاة طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، بعد أن تناولت حبة الغلة السامة، وذلك بمنزلها في مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

بلاغ بانتحار ربة منزل

وتلقي المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الحوامدية، بلاغا يفيد بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 35 عاما، داخل شقتها بدائرة القسم، بعد إقدامها على تناول حبة الغلة السامة القاتلة، نظرا لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة طفلتها، وأنها حاولت إنهاء حياتها أكثر من مرة بتناول سم فئران، ولكن كان يتم إنقاذها، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

حالة نفسية سيئة

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات الأمنية التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المجني عليها كانت تمر بحالة نفسية بعد وفاة طفلتها.

مناقشة أسرة المجني عليها

وبمناقشة أسرة المجني عليها وزوجها، أقروا بأن المجني عليها كانت تمر بحالة نفسية سيئة، وحاولت إنهاء حياتها أكثر من مرة بتناول سم فئران وكان يتم إنقاذها.

عدم وجود شبهة جنائية

وجرى نقل المجني عليها لمستشفى الحوامدية العام، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، وعاينت جثة المجني عليها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.