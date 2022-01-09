للمرة الثانية في 24 ساعة.. انتحار ربة منزل بـ«حبة الغلة» في المنوفية

استقبلت مستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية، مساء اليوم، جثة ربة منزل، لقيت مصرعها إثر تناولها قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة»، وحاول الأطباء إنقاذ حياتها ولكن دون جدوي، وبسؤال أسرتها أكدوا إقدامها على الانتحار، بسبب مروها بأزمة نفسيه خلال الفترة الأخيرة.

بلاغ بانتحار ربة منزل في مركز تلا

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بقيام ربة منزل تدعى «د. م. ع»، 31 سنة، مقيمة بدائرة المركز، بالتخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

انتحار ربة منزل في مركز الشهداء

كما شهدت محافظة المنوفية، مساء أمس السبت، قيام ربة منزل بالتخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة»، بدائرة مركز شرطة الشهداء، حيث تم نقلها إلى مستشفى الشهداء، في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق في القضية، والتي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة.