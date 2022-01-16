علاء مرسي يهاجم مطربي المهرجانات: مخارج الحروف لديهم غير سليمة

هاجم الممثل علاء مرسي، ظاهرة أغاني المهرجانات التي انتشرت بين الأجيال الجديدة، كاشفًا أنَّه لا يحب سماعها بعكس أولاده، موضحًا أنَّ تهذيب مخارج الحروف لدى المطربين هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة.

أولادي يسمعون مهرجانات.. لكني لا أحبها ولا أفهمها

وعن سبب عدم استماعه لأغاني المهرجانات، قال علاء مرسي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّه لا يفهم أي شيء من كلماتها، مشددًا على أنَّ الكلمة مسؤولية كبيرة خاصة أنَّ «الكلمة نور لكن بعض الكلمات قبور».

كل آلات النطق لدى مطربي المهرجانات بحاجة للتصليح

وأضاف علاء مرسي، أن جميع مطربي المهرجانات مخارج الحروف لديهم غير سليمة، متابعًا «كل آلات النطق لديهم بحاجة للتصليح».

ويُعرض علاء مرسي الفترة الحالية، مسلسل «الحلم»، الذي يشارك فيه بجانب محمد رياض وصابرين ومي كساب وأنوشكا ورانيا فريد شوقي وكمال أبو رية وأحمد عبد العزيز وعدد آخر من الممثلين وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح.

سباق رمضان الدرامي

كما يشارك علاء مرسي في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «ملف سري»، الذي يشارك فيه بجانب هاني سلامة وإدوارد ونضال الشافعي وعائشة بن أحمد ومحسن محيي الدين وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.