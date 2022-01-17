أماكن مراكز علاج الإدمان في مصر.. 28 في 17 محافظة

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مراكز علاج الإدمان زادت إلى 28 مركزا علاجيا خلال عام 2021، في 17 محافظة، بعدما كانت 12 مركزا علاجيا عام 2014 في 7 محافظات فقط، لافتا إلى أنه جاري الإعداد لافتتاح مركزين في محافظتي «الجيزة وقنا» خلال عام 2022 ليصبح إجمالي المراكز 30 مركزا موزعين على 19 محافظة، زمن المخطط أن تصل مراكز علاج الإدمان إلى كل المحافظات بحلول عام 2025 .

مبادئ عمل الخط الساخن

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان، في تقرير صادر عنه، أن عمل الخط الساخن يقوم على مجموعة من المبادئ المتمثلة فيما يلى:

- التوسع في التغطية الجغرافية للخدمات العلاجية .

- تطوير المراكز العلاجية القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية .

- دعم المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لإنشاء أقسام خاصة لعلاج الإناث والمراهقين.

- تطوير أقسام متخصصة للأمراض المصاحبة للإدمان «التشخيص المزدوج».

- تقديم خدمات الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.

- التوسع في توفير أماكن لبرامج الرعاية النهارية بجميع المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن.

- بناء قدرات الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وتدريبهم على البرامج العلاجية المعتمدة دوليا ، بهدف توفير أكثر من برنامج علاجي لأكثر من مدرسة علاجية .

وتأتي المراكز الـ28 لعلاج الإدمان موزعة كالآتي:

مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية

تضم 15 مستشفى هي:

- مصر الجديدة للصحة النفسية «المطار».

- العباسية.

- المعمورة.

- بنها.

- الخانكة.

- أسوان.

- المنيا.

- أسيوط.

- بورسعيد.

- شبرا قاص.

- حلوان.

- طنطا .

- العزازي.

- شبين الكوم

- سوهاج.

المستشفيات الجامعية

5 مستشفيات كالآتي:

- الدمرداش .

- قصر العيني.

- الحسين الجامعي.

- المنصورة الجامعي.

- الفيوم الجامعي.

مستشفيات القوات المسلحة

3 مستشفيات كالتالي:

- المعادي العسكري.

- الإسماعيلية العسكري.

- الهايكستب العسكري.

مراكز العزيمة التابعة للصندوق

مركز العزيمة بالمنيا.

- مركز العزيمة بمطروح .

- مركز العزيمة ببور فؤاد .

- العزيمة بالغردقة.

مراكز تأهيل المجتمع المدني

- كاريتاس مصر