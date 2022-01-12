صندوق مكافحة الإدمان يرصد 8 أسباب لتعاطى المخدرات.. بينها مشاكل العمل

رصد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان دوافع تعاطي المخدرات، ونوع المتصلين وأسباب العلاج من واقع بيانات الخط الساخن للصندوق، وذلك على مدار العام الماضي 2021، لافتا إلى أن البيانات أشارت إلى أن نسب التعاطي بين الذكور مرتفعة كثيرا عن نسب التعاطي بين الإناث.

تخصيص أقسام خاصة لاستقبال الإناث

وأوضح الصندوق في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم التوسع في تخصيص أقسام خاصة لاستقبال الإناث وتوفير أيام خاصة لاستقبالهن، وتحقيق الخصوصية لهن ، مشيرا إلى أن نسبة تعاطي الإناث من المتصلين 5%، مقارنة بـ95 % من الذكور، وجاءت دوافع تعاطي المخدرات كالتالي:

دوافع تعاطي المخدرات خلال عام 2021

- وفاة أحد الأقارب بنسبة 1.23 %.

- سوء استخدام العقاقير كعلاج بنسبة 1.45%.

- الرغبة الملحة 1.49%.

- الحالة النفسية بنسبة 2.37 % .

- مشاكل في العمل بنسبة 2.84%.

- مشاكل أسرية بنسبة 3.32%.

- حب الاستطلاع بنسبة 21.1% .

- أصدقاء السوء بنسبة 61.72%.

دوافع التقدم للعلاج من الإدمان

ولفت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى خسائر الشخص متعاطي المواد المخدرة المتعددة، والتي كانت سببا رئيسيا في طلبه للعلاج، إذ كانت المشكلات «صحية، اجتماعية مع الأسرة، فقدان الوظيفة، عدم القدرة على العمل، ضياع الأموال بسبب التعاطي»، وجاءت نسب العوامل الدافعة للعلاج كالآتي:

- ضياع الصحة بنسبة 42.17%.

- عدم القدرة المالية بنسبة 18.55%.

- ضغوط الأهل بنسبة 14.7%.

- تحسين الصورة والتفكير في المستقبل بنسبة 8.46%.

- العلاج بسبب الأولاد بنسبة 5.4%.

- مشاكل في العمل بنسبة 4.12%.

- الرغبة في العلاج بسبب الزواج بنسبة 2%.

- مشاكل نفسية بنسبة 1.71%.

- «المخدرات مبقتش تعمل حاجة»، كانت أحد العوامل الدافعة للعلاج من الإدمان بنسبة 1.03%.

المحافظات الأعلى اتصالا بالخط الساخن لعلاج الإدمان

وأشارت نتائج الخط الساخن حول مكان سكن المتصلين بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية» الأكثر اتصالا بالخط الساخن بنسبة 55%، بسبب انتشار خدمات العلاج في المناطق الحضرية بشكل كبير، وجاءت الاتصالات كالتالي:

- القاهرة 33.5% .

- الجيزة 12.4% .

- الإسكندرية بنسبة 9.2% .

- القليوبية بنسبة 6.1% .

- الدقهلية بنسبة 5% .

- الشرقية بنسبة 4,4%.

- الغربية 4.4% .

- البحيرة 3% .