منتج «حامل اللقب» يكشف تفاصيل الفيلم: عمل يُقدم لأول مرة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «حامل اللقب» بطولة الثنائي هشام ماجد ودينا الشربيني، البوستر الرسمي للعمل؛ استعدادا لطرحه في السينمات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف منتج الفيلم، محمد رشيدي، عن التفاصيل الخاصة بالعمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «إن فيلم (حامل اللقب) هو عمل كوميدي، يدور حول عدد من القضايا، من بينها المشاكل الزوجية، ولكنه يحتوي على لقطة ستكون هي محور الأحداث».

حامل اللقب بطولة مطلقة لـ هشام ماجد

وأكد «رشيدي»، أن العمل يعد البطولة الأولى للفنان هشام ماجد منفردا، إذ يجسد دور لاعب كرة قدم، كما أنه سيجمعه ديو مميز مع الفنان محمد سلام، خلال أحداث العمل على الرغم من أنها المرة الأولى التى يتعاونان فيها.

وأضاف منتج الفيلم، أنه يتوقع أن فيلم حامل اللقب سينال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وخاصة بعدما شاهده في المونتاج في مراحله الأخيرة، فهو عمل مختلف يقدم لأول مرة.

أما عن تواجد هشام ماجد للمرة الأولى في عمل سينمائي بدون «شيكو»، فقال «رشيدي» أن السيناريو كان مناسبًا لبطل واحد فقط، وأن هذا لا يعني إطلاقا أنهما انفصلا.

أبطال فيلم حامل اللقب

يذكر أن فيلم حامل اللقب هو بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلي عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد وايهاب بليبل واخراج هشام فتحي، وسينطلق عرضه في السينمات ابتداءا من يوم 26 يناير.