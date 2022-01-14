هشام ماجد: عرض فيلم حامل اللقب بعد أسبوعين في السينمات

تصدر بوستر فيلم حامل اللقب منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الأخيرة، وذلك بعد ما أطلقت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم هشام ماجد، دينا الشربيني، أحمد فتحي ومحمد سلام.

وكشف هشام ماجد عن موعد طرح فيلم حامل اللقب عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «حامل اللقب.. قريبا أوي بتاع أسبوعين كدة».

النجوم يهنئون فريق «حامل اللقب»: «هتكسروا الدنيا»

وهنأ عدد كبير من النجوم أبطال الفيلم، من بينهم كريم فهمي الذي علق قائلا: «مبروك يا أتش هتكسر الدنيا»، بينما علقت دنيا سمير غانم، «مبروك وحظ سعيد يارب»، وذلك بالإضافة لمجموعة كبيرة من بينهم محمد محمود عبدالعزيز، شيكو، ريهام أيمن، الملحن إيهاب عبد الواحد، وحمادة هلال.

هشام ماجد دون شيكو للمرة الأولى في فيلم حامل اللقب

ويعتبر الفيلم هو أول البطولات السينمائية المطلقة لهشام ماجد دون شيكو، وذلك بعد آخر أفلامه «قلب أمه» عام 2018، حيث لم يقم خلال تلك الفترة ببطولة فيلم سينمائي منفردا، واكتفى بالظهور كضيف شرف في أكثر من عمل من بينهم «الكويسين»، «نادي الرجال السري» و«ديدو».

وشارك ماجد في تأليف الفيلم مع الكاتب إيهاب بليبل، ومن إخراج هشام فتحي، ويجمع عدد من النجوم بالإضافة إلى ضيوف الشرف من بينهم ليلى عز العرب، دنيا ماهر، محمد ثروت بالإضافة إلى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

ويستعد هشام لعرض الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة» خلال الفترة المقبلة على منصة «شاهد VIP»، ويشارك في بطولته شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج معتز التوني.