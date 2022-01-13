المؤلف إيهاب بليبل يكشف عن البوستر الرسمي لـ فيلم «حامل اللقب»

كشف المؤلف إيهاب بليبل، عن البوستر الرسمي لـ فيلم «حامل اللقب» للفنان هشام ماجد، ودينا الشربيني، من إنتاج محمد رشيدي، وهو من إخراج هشام فتحي، كما شارك هشام ماجد في كتابة السيناريو.

ونشر «بليبل»، منذ قليل، البوستر الرسمي لأحدث أفلامه، «حامل اللقب»، معلقا: «يا مسهل يا رب»، وهو فكرة كيرلس أيمن فوزي، وإنتاج محمد رشيدي.

تفاصيل فيلم «حامل اللقب»

وانتهى فريق عمل فيلم «حامل اللقب» من تصوير آخر مشاهد العمل منذ عدة أيام، ويتم عمل مونتاج الفيلم حاليًا وسيعرض قريبًا بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم «حامل اللقب» في إطار كوميدي رومانسي، على خطى الفانتازيا الفنية، ويعد الفيلم الأول الذي يقدمه هشام ماجد دون شيكو، وعلق ماجد على الأمر نافيا وجود أي خلاف بين الثنائي، وأنه إن أتيحت الفرصة لعمل يجمعهما بجانب فهمي أيضا سوف يقدمونه.

وتابع ماجد، بأنه قام ببطولة الفيلم كنوع من أنواع التطور المهني، وإنه وجد الدور جيدا ومناسب لذا أراد القيام به.

يذكر أن الإعلامي إبراهيم فايق يشارك ضيف شرف في الفيلم، كأول مشاركة فنية له.

هشام ماجد يهنئ زوجته بعيد ميلادها

كما نشر أمس هشام ماجد، منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة زوجته بعيد ميلادها، خلال إصابتها بفيروس كورونا، معلقا: «عيد ميلادك في كورونا أحلى عيد... كل سنة وأنت طيبة يا نابلسي».

وأرفق هشام ماجد، مع منشور تهنئة زوجته عدة صور تجمعهما سويا.