شاب يشعل النيران في جسده لمروره بحالة نفسية سيئة بالعمرانية

أقبل شاب في أواخر العقد الثالث من العمر، على إشعال النيران في نفسه، إ^ذ سكب مادة بترولية على جسده، وحاول إنهاء حياته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

الشاب يتلقى علاجا لمعاناته من حالة نفسية سيئة

البداية كانت بتلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا، من المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بإقدام شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، بإضرام النيران في نفسه.

الأهالي ينقذون الشاب.. ورجال الشرطة ينتقلون لمكان الواقعة

وتمكّن عدد من الأهالي، من إنقاذ الشاب، وإخطار رجال الشرطة بالواقعة، وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة العمرانية، مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الشاب لمستشفى القصر العيني.

وكشفت التحريات، أنَّ الشاب يمر بحالة نفسية سيئة منذ فترة، ويتلقى العلاج، وهو ما جعله يقدم على إنهاء حياته، من خلال سكب مادة بترولية على نفسه وإشعال النيران في جسده.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.