حريق مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق بالشرقية..النيران التهمته كاملا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل كان قد شب في مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق بـ«الشرقية»، بدائرة قسم أول الزقازيق، والتهمت النيران محتويات المخزن كاملا.

النجدة تتلقى بلاغاً بنشوب حريق مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، بوصول بلاغ من أحد المواطنين بنشوب حريق مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق بنطاق دائرة قسم أول الزقازيق.

الحماية المدنية والإسعاف في محل حريق مخزن أجهزة كهربائية

وعلى الفور جرى إبلاغ إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بالإضافة إلي إخطار مرفق إسعاف الشرقية بمديرية الصحة، لانتقال سيارتي إسعاف لمكان حريق مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق.

حريق بعقار به مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب حريق في عقار مكون من 5 طوابق والطابق الأرضي به مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق، والتهمت النيران محتوياته.

السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح

وبفحص الأجهزة الأمنية لمكان مخزن أجهزة كهربائية في شارع فاروق، تبين عدم وجود مصابين ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وأن جميع العمال كانوا خارج محيط النيران التي التهمت محتويات المخزن.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قسم المعمل الجنائي لتحديد سبب نشوب الحريق والتهام النيران لمحتويات المخزن، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.