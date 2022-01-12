ضبط شخص أضرم النيران في ماكينة بنك بالغربية

شهدت مدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، قيام مجهول بإضرام النيران في ماكينة «ATM» خاصة بأحد البنوك، في مدرسة بلال بن رباح، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ من أهالي شارع البحر في مدينة كفر الزيات، يتضمن قيام مجهول بإضرام النيران في ماكينة «MTA» تابعة لأحد البنوك، وفر هاربا.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وقوة من الشرطة، وتبين حدوث تلفيات في وجه ماكينة «MTA»، وتحطيم الوجه الزجاجي الخاص بها، دون سرقة أي مبالغ مالية منها، وأن المتهم أضرم النيران فيها وقام بالهرب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

ضبط المتهم

وتم تشكيل فريق بحث من قبل مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتفريغ الكاميرات المتواجدة في مكان الحادث، وتم تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر.

إخماد حريق شونة القطن

من جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من إخماد حريق هائل داخل شونة القطن، المتواجدة في قرية كوم مهنا، بمركز كفر الزيات، والانتهاء من أعمال التبريد.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بالواقعة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.