انتشال جثة طفل غريق من مياه الترعة الفرعية بأسيوط

نجح فريق قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن أسيوط، في انتشال جثة طفل غريق كانت طافية على مياه الترعة الفرعية بمنطقة المعلمين بحى غرب أسيوط، وجرى نقلها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين، تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة غريق طافية على مياه الترعة الفرعية بمنطقة المعلمين، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وذلك من الترعة الفرعية بجوار كنيسة العذراء بالمعلمين.

الجثة لطفل يبلغ 13 عاما

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى «يوسف جلال عبدالمطلب عبدالحافظ»، 13 سنة، مقيم بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط، دائرة القسم.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين، تحت تصرف النيابة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت أسيوط خلال الفترة الماضية، العديد من حوادث الغرق، من بينها مصرع شابين غرقا في أثناء الاستحمام بمياه ترعتي الملاح وقرية العقال القبلي، التابعة لمركز البدارى في المحافظة.

هذا بجانب الحادث الذي لقي فيه طفلا مصرعه غرقا، في أثناء استحمامه بمياه النيل، بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبي، في قرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط بالمحافظة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، بالإضافة إلى العديد من الحوادث الأخرى.