العثور على جثة شاب غريق بكامل ملابسه في نيل الجيزة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب مجهول الهوية في مياه النيل بمنطقة الجيزة ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب الغريق واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة في طافية في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال الجثة ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين حلو الجثة من مستندات تدل علي هويته ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصوير الجثة

وقال مصدر أمني بانه تم تصوير الجثة بمعرفة رجال الإدلة الجنائية بالمديرية تمهيدا لنشر الصور علي أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين علي أقسام الشرطة ، وأضاف المصدر بأنه جار فحص جميع بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة التي تحمل نفس أوصاف الشاب المتوفي ربما تكون أسرته قد حررت محضرا بتغيبه.

وتابع المصدر بأنه تم أخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات في الأدلة الجنائية ، ربما يكون المتوفي سبق وأن تم أخذ بصماته من قبل في أحد القضايا ، وأكد المصدر بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاه سوف يكشف وجود شبهه جنائية في الواقعة أم أنها واقعة غرق أو انتحار.