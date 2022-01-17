3 مسلسلات جديدة ينتظرها الجمهور قبل نهاية يناير.. منها «أبو العروسة»

يشهد شهر يناير الجاري عرض مجموعة جديدة ومختلفة من الأعمال الدرامية المتنوعة، سواء على القنوات الفضائية أو المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم، وذلك في الوقت الذي بدأ صناع الدراما العمل على المشاريع الخاصة بالموسم الرمضاني 2022، والذي يفصلنا عنه أشهر قليلة.

«الجسر» يجمع عمرو سعد ونيللي كريم في 8 حلقات

تبدأ منصة «شاهد VIP»، يوم 18 يناير الجاري عرض أولى حلقات من مسلسل «الجسر» للمخرج بيتر ميمي، والذي يجمع في بطولته عمرو سعد ونيللي كريم، بالإضافة إلى عدد من الممثلين من بينهم أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، سارة الشامي وخالد كمال.

وتدور أحداث المسلسل في 8 حلقات، في فترة زمنية مستقبلية ينتشر فيها الدمار بسبب الحروب، إذ يحاول أب فقد زوجته وابنته أن ينجو بابنه الوحيد خارج المستعمرة التي تسيطر عليها سيدة قوية، ويصل به إلى «الجسر» حيث الأمان.

أسرة «عبد الحميد» تعود في «أبو العروسة 3» على «DMC»

أصبح جمهور مسلسل «أبو العروسة» على موعد مع الجزء الثالث، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه على شبكة قنوات «DMC» في 22 يناير الجاري، ويتابع الجزء الجديد من المسلسل الحياة مع عائلة «عبد الحميد» في 60 حلقة، ويضم في بطولته سيد رجب، سوسن رجب، نرمين الفقي، صفاء الطوخي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من إخراج هاني كمال.

بينما حددت شبكة قنوات «ON»، يوم 29 يناير الجاري لعرض مسلسل «نقل عام» للمخرج عمرو أديب، والذي يجمع مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم محمود حميدة، بالإضافة إلى سوسن بدر، أيوب، دينا، محسن محي الدين ومحمد محمود عبدالعزيز، بجانب عدد من الممسميحة ثلين الشباب منهم نور خالد النبوي، أمير أديب وهاجر الشرنوبي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، على مدار 30 حلقة، حول سائق يعمل في هيئة النقل العام، وفي نفس الوقت هو ربة أسرة يعيش برفقة والدته المسنة وأبنائه في مراحل عمرية متفرقة، ويتطرق خلال الأحداث إلى عدد القضايا المجتمعية.