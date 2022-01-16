الحماية المدنية تسيطر على 90% من حريق مخزن خردة في السيدة زينب (فيديو)

نجح رجال الحماية المدنية في القاهرة، في السيطرة على 90% من الحريق الذي شب قبل نحو نصف ساعة، داخل مخزن خردة في حي السيدة زينب، حيث جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي وقع داخل كتلة سكنية ما تسبب في صعوبة السيارات إلى مكان الحريق.

لا إصابات بشرية في حريق السيدة زينب

وأخمد رجال الحماية المدنية، نسبة كبيرة من الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأشياء المادية فقط.

محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحريق.