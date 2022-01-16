روبوتات للتطهير والخدمة و8200 تحليل «بي سي أر» في منتدى شباب العالم (فيديو)

أستطاعت إدارة منتدى شباب العالم توفير التأمين الصحي لحضور فاعليات المنتدى، الذي تم عقده بشرم الشيخ في الفترة من 10-13 يناير 2022، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك عن طريق فريق طبي مكون من أكثر من 400 طبيب وأطقم تمريض ومتطوعين، ومجموعة من الخبراء في البحث والتطوير والإدارة والتسويق.

خطة تأمين طبي شامل وبروتوكول وقائي مبتكر

كما تم وضع خطة تأمين طبي شامل وبروتوكول وقائي مبتكر ضد كوفيد 19 خلال فترة المنتدى لتأمين 3000 مشترك، حيث شملت الخطة التأمينية 42 فندق وجميع أماكن الفاعليات، وتم إجراء أكثر من 8200 مسحة pcr واختبارات أجسام مضادة، وتم توفير 4.500 حقيبة سلامة تم توزيعها على جميع الحاضرين، وأكثر من 500.000 قناع طبي وقناع «n95»، و100.000 زجاجة كحول مطهر ومعقم.

50 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا

كما تم توفير 50 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا، و10 سيارات إسعاف انتشار سريع ووحدات عزل، و50 عيادة ثابتة، و15 عيادة متنقلة، جميعهم قدمو الدعم الطبي على مدار الساعة طوال الأسبوع، بالإضافة لمركبات تعقيم متنقلة والتي قامت بتطهير أكثر من 400 سيارة و200 أتوبيس، ووضع أرفف المطهرات في جميع الأماكن، وتعقيم المركبات مرتين يوميا ووضع المسلتزمات الطبية من أقنعة واقية مطهرات في جميع الأماكن.

قياس درجات الحرارة على بوابات المنتدى

وشملت خطة التأمين الطبي قياس درجات الحرارة على بوابات المنتدى وقبل مغادرة الفنادق، وتوفير المستلزمات الطبية في المطار من أقنعة واقية وزجاجات ومطهرات، كما تم توفير وحدات متنقلة مجهزة طبيا بالكامل لتعقيم وتطهير المناطق البعيدة التي تستضيف فعاليات وأحداث موازية للمنتدى، كما تم تعقيم الأسطح في جميع أماكن فعاليات المنتدى 3 مرات يوميا، من خلال الطرق التقليدية وروبوتات التطهير بالآشعة فوق البنفسجية المعدلة لتصبح صديق الإنسان.

كما تم تغطية جميع الأسطح بملصقات مطهرة التي تستخدم تقنية متقدمة لقتل 99.9% من الفيروسات والجراثيم، كما تم تعقيم الهواء بواسطة آلة تبخير الهواء لتطهير المنشآت مرتين يوميا، بالإضافة لاستخدام جهاز منقي الهواء في جميع أنحاء المنتدى، هذا بجانب الروبوتات التفاعلية التي تفاعلت مع الوفود لتقديم المعلومات المطلوبة منهم، ومراقبة درجة حرارة الضيوف، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين.

توفير روبوتات من أجل الخدمة

كما تم توفير روبوتات من أجل الخدمة، والتي قامت بالتحرك بصورة مستمرة في كافة أرجاء قاعة المؤتمرات الرئيسية لتسليم المشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.