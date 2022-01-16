استلام كتب اللغات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في مطروح

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع حول قضايا ومشاكل التعليم الخاص، استلام كتب اللغات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية في المراحل المختلفة، ووجه الشكر لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بتعليم مطروح وإدارة المخازن على سرعة نقل واستلام جميع الكتب تمهيدا لتوزيعها مع بداية الفصل الثانى عقب إنتهاء أجازة نصف العام.

لجنة التعليم الخاص في مطروح

واجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، بلجنة التعليم الخاص بمطروح بحضور جميع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، وعفت جاد الحق مدير إدارة التعليم الخاص ومسئولي التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائى والشئون القانونية بقاعة التنمية المهنية بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

وتناول اللقاء انتخاب الممثلين القانونيين للمدارس الخاصة بمطروح وذلك لمدة عامين قابلين للتجديد طبقا للمادة 58 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، ومسار إمتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتي انطلقت أمس والتى ىتستمر حتى نهاية الشهر الجارى، إضافة إلي التأكيد على الالتزام بكافة القرارات والقوانين والكتب الدورية الواردة من الوزارة وإجراءات تنفيذها كذلك الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا والإلتزام بجميع التطعيمات لكافة العناصر البشرية العملية التعليمية وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

«مطروح» تناقش مشاكل التعليم الخاص

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح مع رؤساء مجالس إدارات المدارس الخاصة أهم العقبات التي تواجه التعليم الخاص على مستوى محافظة مطروح في سبيل تحقيق أجل منتج تعليمي متميز بهذه المؤسسات التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال الإجتماع، إن التعليم الخاص أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة التعليمية ومن ضمن الآمال والطموحات المرجوة لتطوير التعليم مشدداً على ضرورة ترسيخ السلوكيات الحميدة والأخلاق العالية داخل نفوس أبنائنا الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن التعليم الخاص هو شريك أساسى وداعم لمدارس التعليم العام، ويمثل نقطة إشعاع للمجتمع من خلال دعمه المستمر لجميع عناصر العملية التعليمية.