«تعليم مطروح» تحكم الرقابة على الوجبات المدرسية بإجراءات صارمة

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، صباح اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ تعليمات الهيئة لإحكام الرقابة والمتابعة على جميع الوجبات المدرسية، والتي يجرى توزيعها على طلاب مدارس محافظة مطروح، على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية من مدينة الحمام شرقا، وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا.

تنسيق بين التعليم وسلامة الغذاء للوجبات المدرسية بمطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه أجرى لقاء مع المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء في محافظة مطروح، بحضور إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بمقر ديوان عام المديرية، وسط مدينة مرسى مطروح، حيث تناول اللقاء استعراض جميع الإجراءات التى ستنفذ خلال الفترة المقبلة، لضمان سلامة الصحة الطلابية وجودة وسلامة الوجبة الغذائية المدرسية في مختلف المراحل التعليمية بجميع أفرعها العام والتجارى والزراعي والفندقى والصناعي.

مراقبة توزيع الوجبات المدرسية في مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه جرى التنسيق مع مدير الهيئة القومية، بتنظيم جولات مرورية دورية على المدارس للرقابة والسيطرة على توزيع وتداول الغذاء بها في جميع قرى ومدن محافظة مطروح.

جودة سلامة الوجبات الغذائية في مطروح

واتفق وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مع إدارة الأغذية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على مواصلة التنسيق المثمر مع الهيئة القومية لضمان جودة وسلامة الغذاء، لمتابعة آليات التعاون والوقوف على جميع الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة الوجبات المدرسية وتحقيق كل عوامل السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب، والحفاظ على سلامة الغذاء لهم، مع المتابعة اليومية للوجبات التى ترسل للمدارس وتخزينها وتوزيعها حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب في جميع المدارس.