الجالية المصرية عن رحيل سفير مصر بإيطاليا: «ملحقناش نعرفه وسيرته طيبة»

سيطرت حالة من الحزن على أفراد الجالية المصرية في إيطاليا بعد وفاة علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية صباح الجمعة إثر أزمة قلبية، ووصل جثمان الراحل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت، على متن طائرة خاصة؛ تمهيدًا لدفنه.

تأثر الجالية المصرية بوفاة سفير مصر في روما

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبد القادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، إن السفير الراحل علاء رشدي، تولى منصبه منذ 4 أشهر خلفا للسفير هشام بدر، وعلى الرغم من أن غالبية أفراد الجالية لم يلحقوا التعامل معه، إلا أنهم تأثروا بنبأ وفاته؛ خاصة لسمعته وما قيل عنه من جميع زملائه بوزارة الخارجية، الذين وصفوه بأنه صاحب أخلاق عالية رفيعة، ومحبوب من الجميع.

خبر موته مكانش سهل علينا

وتابع «عبد القادر»، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «خبر موته مكنش سهل علينا، رغم أننا مالحقناش نعرفه».

وأقيمت صلاة الجنازة على السفير علاء رشدي، في السفارة المصرية بروما، بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية، وبمشاركة عادل عامر رئيس الجالية المصرية في روما، ونائب رئيس الجالية المصرية في إيطاليا الدكتور فايق خليل، وعدد من السفراء العرب.