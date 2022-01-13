الرئيس السيسي: دفعنا ثمن الإرهاب في مصر.. والأحداث علمتنا ألا ننخدع بالشكل الديني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مؤسسة الأزهر الشريف تقوم بدور كبير في توعية المجتمع ضد التطرف، لكن يجب أن تعلموا أن هذا الفهم استمر غرسه في المجتمع لعدة قرون، وأضاف «كانت الدنيا مقفولة على كل الناس، وبالتالي الاستقطاب الديني والفكري تكرّس على مدى 6 أو 7 قرون، ولم يتصدّ له أحد».

وتابع الرئيس السيسي في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس: «أتصور إن الحركة اللي ماشية دلوقتي في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، مقدمة يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في هذا الأمر».

وأكمل الرئيس قائلاً: «في مصر دفعنا ثمنًا كبيرًا منذ 2011 إلى 2013، من الإرهاب اللي هاجم مصر، ولكن أقول بمنتهى الراحة إن ده شكل رأي عام، وكان المسيحيين والمسلمين يتعاطفون بشكل أعمى مع من يتحدث عن الدين، ولكن الحكاية دي تراجعت في مصر بشكل كبير، ومابقاش الناس ممكن تُخدع في التعبير الديني أو الشكل الديني اللي له تأثير في مصر، ويمكن دي الحسنة إن كان له تأثير في هذه النقطة».