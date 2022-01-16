ضبط طالبة انتحلت صفة طبيبة وفتحت عيادة تجميل في بني سويف

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، اليوم، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط طالبة تدير عيادة طبيب بدون ترخيص بمدينة بني سويف، وتنتحل صفة طبيبة وزعمها علاج بعض الأمراض، وتم ضبط مجموعة من الأدوات والأجهزة التي تستخدمها.

ووردت معلومات إلى الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك في بني سويف، يفيد بوجود منشأة غير مرخصة كمنشأة طبية، تديرها «أ. ع. و»، 23 سنة، ليست طبيبة ولا تحمل تصريحًا لمزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، ما يعد انتحالًا لصفة طبيب، وزعمها علاج بعض الأمراض.

وتوجه فريق جهاز حماية المستهلك، بقيادة أحمد دهشان، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور أحمد عبدالعظيم طه، نائب مدير إدارة العلاج الحر، ويضم الفريق محمود محمد فوزي، عضو جهاز حماية المستهلك، والأطباء مصطفى محمود عبد الحميد، ومريم علاء الدين حسن، وأحمد ماهر توفيق، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، إلى مكان العيادة غير المرخصة.

ألقاب وبيانات خاطئة للطبيبة المزيفة

وتبين أن العيادة تديرها الطالبة، مستخدمة ألقاب وبيانات على روشتة، تفيد بأنها خبيرة التغذية العلاجية وأخصائي تجميل وعناية بالبشرة والشعر، ودكتورة تصنيع مستحضرات تجميل طبيعية، وتبين أن العيادة غير مرخصة كمنشأة طبية، وزعم صاحبتها علاج بعض الأمراض، وأن القائم على إدارته ليس طبيبًا ولا يحمل تصريح مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي، مما يعد انتحالا لصفة طبيب.

وبسؤال صاحبة العيادة أفادت أنها طالبة بأكاديمية خاصة، وليست طبيبة، وبالتفتيش داخل المنشأة، تبين وجود سرير للكشف لجلسات تجميل وتغذية علاجية، حيث تم ضبط أجهزة داخل المنشأة تقوم المذكورة باستخدامها على المرضى وهي غير مؤهلة لذلك، حيث تم التحفظ عليها داخل المنشأة.

ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

كما ضبطت اللجنة مطبوعات خاصة بمنتجات تقوم المذكورة بتصنيعها وتركيبها داخل المنشأة، وكمية كبيرة من المستحضرات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر، تقوم المذكورة بتصنيعها وتركيبها، وتم تحريزها من قبل إدارة العلاج الحر لحين إعداد تقرير مفصل بها من قبل التفتيش الصيدلي، تحت تصرف النيابة العامة، كما ضبطت اللجنة إبرًا مستخدمة ومعدة لإعادة الاستخدام مرة أخرى، وتم تحريزها من قبل إدارة العلاج الحر، ووجود نفايات خطرة داخل العيادة في أكياس قمامة عادية، ما يعد مصدرًا لانتشار العدوى، ومخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

تحرير محضر ضد الطالبة وتشميع العيادة بالمضبوطات

وقامت اللجنة بتشميع العيادة بداخلها المضبوطات من أجهزة ومستلزمات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر رقم 1003 لسنة 2022 جنح قسم بني سويف.