تحرير 107 مخالفات تموينية للمخابز البلدية خلال أسبوع في بني سويف 

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية التموين، بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية، في الفترة من 8 إلى 14 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 107 مخالفات تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و28 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، و18 محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و23 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و8 محاضر للتصرف في 33 جوال دقيق مدعم، و12 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

مرور يومي على المطاحن

وتواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية، وسحب العينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

صرف 50% من مقررات التموين لدى البدالين

وجرى المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، وتبين صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين جرى تحرير مخالفتين لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية، و7 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية، و4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و10 محاضر لجزارين وتجار مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية، و15 محضرا لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وجرى ضبط 170 كجم غير مدغومة بالأختام الرسمية للمجازر، و2 محضر لأحد الجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و3 محاضر لتجار لقيامهم بتجميع 81 جوال دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، و3 محاضر لأصحاب منشآت لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري.

أحد متعهدي مستودعات البوتاجاز تصرف في 400 أسطوانة

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات، يجري المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كل المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، وجرى تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط على الوجه الأكمل وإعاقة أعمال الحملات عن التفتيش، ومحضر ضد أحد متعهدي مستودعات البوتاجاز لقيامه بالتصرف في 400 أسطوانة بوتجاز منزلي، و2 محضر لمتعهد مستودعات البوتاجاز لعدم قيامه بإرسال الإخطار الشهري عن حركة البوتاجاز بالمستودعات (وارد/ رصيد/ منصرف) في الموعد القانوني المحدد لذلك.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري، جرى سحب 5 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ضد مسؤولين عن منشآت تجارية مختلفة لقيامهم بحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر الشراء، وجرى التحفظ على فوانيس شبورة، ستاير فاميه، خلاطات، كاسات كريستال، أطقم شاي، علب رفع زجاج، وسرينة إنذار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.