تحرير 13 محضرا ضد بقالي التموين خلال أسبوع في بني سويف

حررت عدة حملات تموينية تابعة لمديرية التموين في محافظة بني سويف، 13 محضرا، ضد بدالي التموين بالمحافظة على مدار أسبوع، وتنوعت المحاضر بين عدم الحصول على شهادة الخلو من الأمراض من مديرية الصحة، وغلق المنشأة في أوقات العمل، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل المقررة.

محاضر تموينية متنوعة ضد بدالي التموين ببني سويف

وكشف وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، عن أن الحملات التي تم شنها على مدار الأسبوع الماضي تمكنت من تحرير 13 محضرا ضد بدالي التموين، والتي تنوعت بين تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و7 محاضر للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية، و4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

حملات تموينية بمشاركة الطب البيطري ومباحث التموين والصحة

وأشار وكيل تموين بني سويف إلى أن تلك الحملات تتم أولا بأول مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كانت مديرية التموين بمحافظة بني سويف قد نفذت عدة حملات على مدار الاسبوع الماضي تمكنت خلالها من تحرير 107 محاضر ضد مخابز بلدية مدعمة، بالإضافة إلى 53 محضرا تمويني متنوع على الأسواق والتي تنوعت بين 15 محضرا متنوع على المحلات التجارية والأسواق، و25 محضرا لعدم حمل شهادة صحية وعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر، إضافة إلى عدة محاضر اخرى لمزاولة نشاط بدون ترخيص.