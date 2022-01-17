بدء صرف مرتبات يناير للموظفين في الدولة الاثنين المقبل

تستعد وزارة المالية المصرية لصرف مرتبات شهر يناير 2022، لأكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، الاثنين المقبل الموافق 24 يناير الجاري.

وأصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا في منتصف شهر نوفمبر الماضي، حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات أشهر ديسمبر ويناير وفبراير 2022، على مدار 5 أيام، تبدأ من 24 وحتى 28 يناير الحالي، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الوزارات والهيئات التي تبدأ الصرف 24 يناير

ووفقاً للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، يصرف العمال والموظفون بوزارات التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والخارجية، وقطاع الأعمال العام، والهجرة وشؤون المصريين العاملين بالخارج، مرتبات شهر يناير 2022 في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

كما يصرف الموظفون والعاملون بوزارات العدل، والداخلية، والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم، والأوقاف، والنقل، والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والري والموارد المائية، والبترول والثروة المعدنية، مرتبات يناير 2022 خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير.

كما أشار الكتاب الدوري إلى إتاحة مرتبات العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، إلى جانب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العاملين بدار الإفتاء، وشئون مجلس الوزراء والنواب، إلى جانب المصالح والهيئات والمديريات التابعة للوزرات والهيئات والأجهزة، بكافة المحافظات المصرية.

«المالية» تحذر من التزاحم على ماكينات الصرف الآلي

ونوهت «المالية» إلى أنه بالتوازي مع صرف مرتبات العاملين بالجهاز بالإداري للدولة نقداً، من الوزرات والمصالح والأجهزة والهيئات المديريات التابعين لها، ستتيح صرف المرتبات أيضا عبر ماكينات الصراف الآلي وفقاً لجداول صرف مرتبات الموظفين التي حددها الكتاب الدوري، منعا للتكدس والتزاحم، كما أهابت بالعاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والوقاية من جائحة «كورونا».