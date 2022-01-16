إضافة 100 خدمة طبية جديدة في «التأمين الصحي الشامل»: منها زراعة النخاع

كشف الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الخدمات الطبية الجديدة التي تم إضافتها للتأمين الصحي الشامل، إذ ذكر أنه تم إضافة 100 خدمة طبية جديدة، من بينها بعض الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان، وبعض العمليات الخاصة بزراعة النخاع وزراعات الأعضاء، فضلًا عن مجموعة تحاليل جديدة مطلوبة لبعض العلاجات الخاصة بالأورام، وكذلك بعض خدمات الجراحات العامة، وخدمات خاصة بالتخاطب والأجهزة التعويضية والسمعية.

بعض الجراحات أصبحت بتكنولوجيا وأدوية جديدة

وأضاف «صادق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على قناة «DMC»، أن إضافة هذه الخدمات يُعد أمرا فنيا بحتا، إذ أن بعض الجراحات أصبحت بتكنولوجيا وأدوية جديدة، ويتم دراسة الفائدة الصحية للمواطن والفائدة الاقتصادية لإضافة هذه الخدمة، كما أن بعض الخدمات تم إزالتها من النظام؛ لكونها تعتمد على تكنولوجيا قديمة أو لم يعد أحد يستخدمها من الجراحين في مصر وعلى مستوى العالم.

الجراحات الخاصة بالمخ والأعصاب تم استبدالها بتكنولوجيا حديثة جدًا

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن اللجنة العليا للتسعير الموجودة بالهيئة بالتعاون مع اللجنة الخاصة بالتأمين وحزم الخدمات، تعمل على تسعير الخدمة بالسعر المناسب، مؤكدًا أن بعض الجراحات الخاصة بالمخ والأعصاب تم استبدالها حاليًا بتكنولوجيا حديثة جدًا، وجراحات القلب المفتوح التي أصبحت تتم عن طريق القسطرة بدلًا من فتح القفص الصدري، موضحًا أن إضافة الخدمات يتضمن البحث عن أحدث تكنولوجية توفر أحدث علاج وشفاء أسرع.