نجاح عملية لرضيعة مصابة بـ«حول أنسي خلقي» ضمن التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول جراحة لإصلاح «حول خلقي أنسي»، لرضيعة بعمر 8 أشهر، بمستشفى الرمد التخصصي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الجراحة تعد تحديا في هذا العمر الصغير، وذلك بسبب صِغر حجم عين الطفلة وبالتالي صعوبة قياس نسبة الحول في هذه السن، وهو ما يحتاج إلى دقة كبيرة في التشخيص والجراحة، مشيرًا إلى أن علاج مثل هذه الحالات في وقت مبكر يسهم في النمو البصري للعين بشكل أفضل.

وتابع البيان، بأنه تم إجراء الجراحة للطفلة في العينين من خلال عمل جرح صغير مخفي بدون غرز، وجرى إصلاح الحول تمامًا، لافتًا إلى خروج الطفلة من المستشفى في اليوم التالي للعملية مباشرة، وتجري متابعتها بعد العملية أولا بأول، حرصًا على صحة الطفلة وضمان استقرار حالتها.

أسرة الطفلة تدفع 300 جنيه فقط

واستكمل البيان: «تم إجراء الجراحة للطفلة على يد مجموعة متميزة من أمهر الأطباء بمستشفى الرمد التخصصي، أحد المستشفيات التسع التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور إيهاب سلطان إخصائي الحول، الدكتورة إسراء منصور طبيب مقيم، الدكتور شريف عليوة إخصائي التخدير».

وأضاف البيان: «لم تدفع أسرة الطفلة إلا نسبة المساهمة المقررة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل 300 جنيه».

إجراء جراحات العيون بجودة وكفاءة بالمستشفى

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ويجري جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية، من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن المستشفى يقدم حاليًا كل الحزم والخدمات الطبية والعلاجية في علاج أمراض وجراحات العيون، باعتباره مركزًا متخصصًا مجهزًا على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة العالمية لعلاج أمراض وجراحات العيون.

يشار إلى أن مستشفى الرمد التخصصي تجري العديد من الجراحات لأول مرة داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة، كعمليات جراحة تجميل وإصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التي تتم بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.