جراحة لإصلاح عيب خلقي عبر منظار الأنف لأول مرة ضمن التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أول عملية من نوعها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لإصلاح عيب خلقي وانسداد كامل بفتحه الأنف الخلفية باستخدام منظار الأنف المتقدم، لأحد منتفعي المنظومة الجديدة بالمحافظة، وذلك بمستشفى السلام التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

المريض في حالة صحية جيدة بعد الجراحة

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إجراء الجراحة للمنتفع البالغ من العمر 22 عاما، باستخدام منظار الأنف المتقدم، وذلك على يد الفريق الطبي المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام، الذي قام بتشخيص الحالة بعد معاناة المريض منذ الولادة بدون تشخيص حالته، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية للمريض بعد الجراحة.

ولفت بيان الهيئة، إلى أن الفريق الطبي الذي قام بالجراحة ضم كلا من الدكتور إسلام محمد حسين دراهم إخصائي ومدرس مساعد الأذن والأنف والحنجرة، الدكتور بولا عماد جورج إخصائي الأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة الدكتور حاتم الطاهري استشاري تخدير، والدكتور محمد بسيوني طبيب مقيم، ومعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى السلام بورسعيد يؤدي خدماته بأعلى جودة صحية لكل منتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى المترددين على الاستقبال والحوادث، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى من أطباء وفرق تمريضية باعتبار مستشفى السلام بورسعيد المستشفى الأم والأقدم بالمحافظة.

السبكي: حزم طبية جديدة بأعلى معايير الجودة لمنتفعي المنظومة

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالجناح البحري، ستجري إضافة مبنى مكون من 7 أدوار يضيف للمستشفى 80 سريرًا جديدًا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازًا حديثًا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلًا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق، مؤكدًا أن تقديم حزم طبية جديدة وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة هو معيار التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية.