إصابة نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية بكورونا

أصيب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا، رغم تلقيه 3 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب ما صرح به لـ«الوطن»، بينما يخضع لبروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة السعودية.

عادل حنفي: تلقيت 3 جرعات من لقاح كورونا رغم ذلك أصبت

وقال «حنفي»، إنه شعر ببعض الأعراض، فأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية، لافتا إلى أنه تلقى 3 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إذ أخذ الجرعة الثالثة التعزيزية في 30 أكتوبر 2021، مضيفا: «رغم كل ذلك والحصول على 3 جرعات من لقاحات كورونا، أصبت بالفيروس».

نائب رئيس اتحاد المصريين يخضع لبروتوكول العلاج المتبع في السعودية

وأوضح نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، أنه يخضع حاليا لبروتوكول العلاج المتبع في المملكة، للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يذكر نوع المتحور المصاب به الشخص، إلا أن أغلب الإصابات في الفترة الأخيرة، متحور أوميكرون.

«حنفي» يدعو إلى الحيطة والحذر في ظل انتشار متحور أوميكرون

ودعا «حنفي» الجميع، إلى أخذ جميع الإجراءات الاحترازية قدر المستطاع، قائلا إن الفيروس يعود للانتشار بقوة مرة ثانية، خصوصا في ظل متحور أوميكرون، الذي ظهر قبل نهاية العام الماضي.

وفي ختام تصريحاته لـ«الوطن»، أعرب «حنفي» عن أمنياته من الجميع، الدعاء له بالشفاء من هذا الفيروس.

متحور أوميكرون يغزو العالم ويتوسع في الانتشار

وفي الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات الصحية في دولة جنوب أفريقيا اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، وأبلغت على الفور منظمة الصحة العالمية التي وصفت المتحور الجديد بـ«المقلق»، كما أطلقت عليه اسم «أوميكرون».

ولجأت كثير من دول العالم إلى العودة إلى بعض الإجراءات التقييدية للتعامل مع الفيروس، فيما ذهبت دول أخرى إلى زيادة جرعات لقاح كورونا، فيما جعلت بعض الدول اللقاح إلزاميا على جميع المواطنين.