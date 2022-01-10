اتحاد المصريين بالسعودية يطلق مبادرة «وعد فأوفى» لإبراز إنجازات الدولة

أعلن الاتحاد العام المصريين بالسعودية، إطلاق مبادرة «وعد فأوفى»، والتي تتناول النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أن المبادرة ستبدأ من العاصمة السعودية الرياض، وتمتد لكافة العواصم، وتستهدف تسليط الضوء والترويج للإنجازات التي شهدتها مصر مؤخراً، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» وتطوير العشوائيات والقضاء على المناطق السكنية الخطرة، كذلك المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات والقضاء على فيروس سي بمصر.

القضاء على الإرهاب والاهتمام بذوى الهمم أبرز محاور المبادرة

كذلك من بين الإنجازات التي تركز عليهم مبادرة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ما جرى في ملف القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، فضلا عن تسليح الجيش المصري بأحدث المعدات ليحتل مكانة متقدمة بين جيوش العالم.

وأشاد «حنفى» باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفئات التى كانت تواجه صعوبات في الحصول على حقوقها في التعايش داخل المجتمع، كذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، من خلال تشريعات تضمن حقوقهم تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

نجاح مصر في إدارة ملف المياه

وأشار نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إلى أن من بين الإنجازات التي سيتم التركيز عليها في المبادرة هي نجاح مصر في إدارة ملف المياه، وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وإعلان مصر الدائم التزامها بالحوار والتفاوض لحل الأزمة، موضحا أن المبادرة من خلال الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم تستهدف التعريف بالإنجازات التي تمت في تطوير منظومة النقل وملف الطرق والسكة الحديد ومترو الأنفاق، الذي شهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة.