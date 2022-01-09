«منتصر» يطالب بجهة محايدة من فيفا لإجراء «PCR» في كأس الأمم الأفريقية

حذر المفكر الدكتور خالد منتصر، من أخطاء مسحات تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR»، الذي يخضع له اللاعبون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت اليوم في الكاميرون، مطالبا بتعيين جهة محايدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإجراء هذه المسحات.

ستكون أفضل وسيلة لحرمان الفرق القوية من نجومها

وكتب منتصر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»: «مسحات البي سي آر في بطولة أمم أفريقيا ستكون أفضل وسيلة لحرمان الفرق القوية من نجومها، أخطاء المسحات ولن أقول فبركة، ستكون البديل المضمون عن السحر والأعمال، أطالب بجهة محايدة من الفيفا لإجراء المسحات».

تعديلات جديدة للتفاعل مع توالي الإصابات بكورونا

وعانى عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة، من إصابة لاعبيها بفيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة عينات الـPCR إيجابية، وهو ما أضطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى تعديل بعض القواعد التي تخص مشاركة المنتخبات في البطولة، إذ تقرر تعديل عدد اللاعبين البدلاء في المباراة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق نظام التبديلات الخمسة في المباراة بدلًا من 3 تبديلات على غرار ما هو متعارف عليه في اللعبة، بحيث لا يكون لكل فريق 3 فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات في وقت المباراة؛ كما يمكن إجراء الاستبدالات في نصف الوقت.

وقرر الاتحاد الأفريقي أيضًا، اعتبار الفريق الذي لا تتاح له 11 لاعبا على أقل تقدير أنه خسر المباراة بهدفين نظيفين، وإذا غاب حارس مرمى، يتعين على لاعب آخر من الفريق أن يستبدل حارس المرمى، شريطة أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 لاعبًا على أقل تقدير.